中職戰力分析(4)─桃猿傷兵歸隊競爭力回升

桃猿本季隨去年傷兵詹智堯(見圖)、郭嚴文、鍾承佑等主力陸續歸隊，可望漸打出競爭力。(資料照 季志翔攝)

Lamigo桃猿2014與2015年贏得總冠軍「2連霸」，但去年戰績卻落居4隊之末，陣中主力「傷兵」多，是造成戰力大幅下滑主因。

桃猿去年幾位野手大將郭嚴文、鍾承佑、詹智堯與藍寅倫都相繼受傷，嚴重削弱打擊與守備戰力，今年能否與另3隊抗衡，就看這幾位傷兵的歸隊情況，更重要的是，要看洋投是否具有獨當一面的球威。

目前看來，只有鍾承佑與詹智堯趕的及在新季上場，郭嚴文與藍寅倫還在調整中，何時重返1軍仍是未知數，但與去年相比，起碼陣容比去年整齊，仍可與另3隊一搏，至於戰績如何，關鍵還是在洋投。

教頭洪一中表示，畢竟本土不是短時間內就能補上來，洋將(投)表現還是攸關到整個戰局，除了洋投，目前還在物色第5號本土先發投手，雖然劉昱言在石垣島的表現不錯，但控球還要再加強，終結者則由陳禹勳擔任。

野手安排方面，本季可能由林泓育專司指定打擊，二壘手因郭嚴文季初趕不上，包括新秀馮健庭、郭永維、翁克堯、甚至工具人余德龍都有可能。外野陣容則沒有太大變化，有王柏融、陳耀勳與傷癒歸隊的鍾承佑及詹智堯。

Lamigo桃猿去年各項紀錄：

全年戰績─53勝64敗3和，勝率0.453(年度第4)

團隊自責分率─6.26

團隊打擊率─0.310

團隊守備率─0.975

(中時電子報)