擔綱球團國際交流 陳金鋒盼學習新觀念

接下富邦副領隊的陳金鋒與領隊蔡承儒，今共同與球員與教練團擊掌致意。(周鎮宇攝)

陳金鋒接下富邦悍將副領隊，其中領隊蔡承儒期盼他促進球團與國際上的交流，蔡承儒指出，希望陳今鋒能夠帶動球團與，國外球隊接軌，讓台灣棒球更加進步。

陳金鋒說，能夠與世界棒球接觸，是一種進步也是學習，竟國外的球隊，整個運作系統都不一樣，從中學習，不管是訓練選手方面，還是球團如何去服務球迷，學習棒球新的觀念。

陳金鋒也指出，現在要改變現狀不可能，要出去學習一些東西，學習別人，並且加入台灣自己的元素，看怎樣會更好，不要只是複製別人，畢竟對方已經存在很久，最重要怎麼走出自己一個最適合的方式。

不過陳金鋒也提到，這些都還在規劃想法當中，目前還是會先在國內，還沒有正式要出國去觀摩的規劃。

(中時電子報)