高市部落大學非原民學生 高分考取族語認證
鳳山區研究所畢業生蔡詠淯因喜愛原住民語言，加上無意間發現後輩族人不說母語，擔憂斷層，於是去年到原住民族部落大學上語言課程近3個月，以91分順利考上阿美族語中級認證，成為首位部落大學考取原民認證的漢人。
30歲蔡詠淯說，因本身想認識原住民文化，加上對原住民語言深感興趣，卻苦無管道可以學習，直到在報紙上看到部落大學開課消息，於是去年底報名上課，學習阿美族語及布農族語，短短2個多月時間，從剛開始學習時看不懂，到現在已經可唸出簡單字語及拼音，感覺有成就感，去年12月報考原住民族語言能力認證測驗，竟然高分考取阿美族語中級認證。
高市原民會表示，族語流失問題嚴重，原民會透過不少方式來鼓勵族人講族語，原住民部落大學是其中一項，當初開課也是為了讓族人多元學習課程，因此3個月一期課程結束後，會鼓勵學生去考取認證。
原民會指出，蔡詠淯是首位漢人參加部落大學課程，每年12月中旬族語認證考試，蔡詠淯去年底考上阿美族中級認證非常難得，未來若考到高級認證，再接受原民會委託台灣師範大學培訓課程取得證書後，即可擔任族語講師。
(中時)
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