英國倫敦恐攻 蔡總統震驚難過

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英國倫敦在英國時間22日下午於國會周邊發生恐怖攻擊事件，總統蔡英文對此感到震驚難過，並請國家安全會議祕書長吳釗燮致電英國駐台代表唐凱琳，轉達台灣人的關懷。

總統府今天傍晚發布新聞稿，發言人林鶴明表示，蔡總統對這項不幸的事件感到震驚與難過。

林鶴明表示，蔡總統並請吳釗燮代為在上午致電英國駐台代表唐凱琳（MS. CATHERINE ELIZABETH NETTLETON）女士，轉達台灣人民最深切的關懷，並向死傷者及其家屬致上哀悼與慰問之意。1060323

(中央社)