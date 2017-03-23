濃縮版嶺南四大名園 廣州文化館預計2019年完工
廣州文化館以「十里紅雲一灣水，八橋畫舫十六亭」為理念，其建築群如海珠石般散落在湖邊，薈萃成大小不一的院落，形成庭院與建築共生，園中有園的優美佈局。選取嶺南典型的風景元素「山、水、田、塘」貫穿整體設計，同時按四季不同的景色規劃景觀，並結合嶺南園林佈局特色，突出廣州歷史韻味。項目總設計師倪陽表示，廣州文化館整體方案充分吸收嶺南四大名園的精髓，成為四大名園的“濃縮版”。
館長王平認為，文化館將成公共文化領域標誌性建築。作為廣州重點文化工程之一，廣州文化館的新館項目選址於廣州新中軸南段、海珠湖東北側地塊，北鄰新滘中路、東靠新光快速路、西南與海珠湖相望，該工程有望於2019年完工。主要建設內容包括公共文化中心、嶺南曲藝園、嶺南翰墨園、廣府風情園、廣繡風雅園、百果飄香園及室外區域。
(旺報)
關鍵字：廣州文化館
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