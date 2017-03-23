四技申請入學放榜　暨大附中上榜高達八成六

暨大附中四技申請成績亮麗，左起為黎欣頻、張芠寧、黃暉堯、盂睿澤、校長張正彥。（暨大附中提供）

四技申請入學今天放榜，國立暨大附中今年表現相當亮眼，四技申請上榜比例高達八成六，其中錄取以「醫護、資訊類及觀餐類」為主，「全壘打五冠王」4人、「四冠王」6人、「三冠王」4人及「雙冠王」18人，比例高達61％，錄取的國立大學有雲科大、屏科大、勤益科大、高雄海科大、高雄第一科大及文藻、朝陽、嘉藥等公私立名校。值得一提的是，黃暉堯同學也在普通大學個人申請入學六榜皆上榜，為上榜率百分百的「全壘打11冠王」！

校方表示，宇祐里同學在校期間曾參與科技部高瞻科學計畫，並在聯合發表會中獲得金牌，也參加104年環保知識挑戰擂臺賽南投縣初賽，在激烈競爭下脫穎而出獲得第一名，並代表南投縣至台北進行複賽。由於有多次參賽經驗，此次四技申請以環境工程相關類科為主，順利通過國立高雄第一科技大學及國立勤益科技大學等學校篩選。

吳承豪同學是該校「雙冠王」之一，在校期間積極參加全國小論文比賽獲得優等、在高瞻科學計畫聯合發表會中獲得金牌，更獲科技部高瞻科學計畫遴選赴日本靜岡縣進行高中生科學交流。此次四技申請以工業工程科技相關類科為主，順利通過國立勤益科技大學篩選。

游雅安同學也是「三冠王」之一，選擇就近入學至暨大附中就讀數理實驗班，在校期間積極參與教育部中區科展「農業與食品類科」優等、更獲科技部高瞻科學計畫遴選赴日本靜岡縣進行高中生科學交流；除此之外，游同學擔任附中樂儀隊隊長，代表學校參加各項活動競賽與演出，允文允武。此次個人申請以水產養殖及食品、生物科技相關類科為主，通過國立屏東科技大學、國立高雄海洋科技大學及中臺科大等學校篩選。

暨大附中校長張正彥表示，在老師們的努力之下，成功指導學生順利錄取四技申請入學，第一階段高達8成6，暨大附中輔導室也結合6所大學及高三導師，利用中午時間及課後加強學生應試的各項能力，期盼同學們能夠發揮實力通過第二階段面試，考取理想學校，持續積極準備指考的同學加油，期待他們有更輝煌的成績！

(中時)