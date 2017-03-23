校園露天音樂會 正修科大今天登場
一場「Let s PICNIC ! 野餐吧!」校園露天音樂會，23日在正修科大登場，師生三五成群席地而坐野餐墊，邊享用精緻蛋塔、三明治、小點心，邊聆聽偶像歌手令人心醉的歌聲，點歌、開玩笑，台上台下打成一片，歡笑聲此起彼落。
「野餐」是近年極受歡迎的城市戶外活動，台北甚至發展成固定的城市運動，受到市民熱烈迴響，主題式野餐日總是造成話題，野餐不受人數、距離、形式限制，公園戶外草皮即可成行，享受陽光照彿、感受鳥語花香、貼近大自然氛圍。
正修科大藝文處為讓師生也能體驗時下正夯的城市活動，特於校園河西走廊結合街頭音樂會，邀請到人氣偶像歌手小A及阿仁到場演唱多首膾炙人口的抒情歌曲，包括有張雨生的大海、王傑的一場遊戲一場夢等。
當小A演唱「大海」這首歌時，詢問現場同學，有誰知道張雨聲為什麼會寫這首歌?答對的有獎，有人說出，是為了懷念被海浪捲走的妹妹，哇!好厲害，怎麼會知道，同學回以「剛在google找的」，此話一出，立即引來全場師一陣驚呼，腦筋動得真快。
了解「大海」的由來，再聆聽小A扣人心弦的歌聲及阿仁聲聲入扣的吉他，內心的悸動，感染在場每一個人。
時尚生活創意設計系三年級同學陳曉君說，繁忙課業之餘，偷閒享受野餐音樂會美好時光，令人感到很舒服，很喜歡這個活動。
應用外語系三年級同學李孟屏也有感而發的說，嫵媚的春天，能在校園野餐是非常快樂的事，很感謝正修辦這樣的活動，希望能再持續辦下去。
許多師生紛紛表示，坐在野餐墊上，一邊徜徉音樂的海洋裡，一邊吃著小點心，與好友盡情享受難得的自然派對，真是太棒了。
(中時)
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