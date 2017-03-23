立法院交通委員會 考察屏東交通及觀光建設
立法院交通委員會召集委員陳歐珀23日率立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱、簡東明以及蘇震清，在交通部政務次長王國材等人陪同下考察屏東地區交通及觀光建設，針對恆春觀光鐵道、潮枋鐵路高架化、東港觀光鐵道、大鵬灣發展計畫以及高屏第二東西向快速道路等計畫現勘討論後，獲致重要結論。
陳歐珀表示，恆春觀光鐵道、東港觀光鐵道，行政院皆已納入前瞻基礎建設計畫，請交通部加速規劃設計作業，期以軌道基礎建設帶動屏東觀光產業發展；另大鵬灣區清汙作業及興建第二湖口建設計畫，請交通部以2020年為目標，提出4年推動計畫。
屏東縣政府表示，為強化縣內公共運輸服務，規畫建置6大轉運中心，其中屏東、潮州、枋寮轉運站規畫與台鐵車站整合。枋寮車站部分，因台鐵南迴線改自潮州站發車後，枋寮車站約16公頃鐵路土地多數是閒置情形，縣府建議枋寮車站及前後路段應高架化，除解決中山路平交道問題。
閒置土地可透過都市計畫程序，劃設為商業區予台鐵局，以挹注鐵改工程經費，另縣政府可取得停車場、轉運站等公共設施用地，改善現況枋寮車站前站因腹地不足，導致交通混亂問題。
王國材回應，地方提出雙軌化或高架化需求，與辦理中的全島鐵路電氣化工程應無扞格，請縣政府依據「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」向交通部申請補助辦理規劃設計。
至於屏東第2條快速道路，原路線建議規畫從國道10號仁武段經屏東機場銜接台27線鹽埔段，不過因以地下道型式經過屏東機場具困難度，公路局路線方案決定改採向北調移，至於終點端，地方則爭取銜接國道3號長治段。王國材則請公路總局參考縣府建議，先就高雄至台27線路段先行評估定案，以利計畫後續推動。
(中時)
關鍵字：枋寮
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。