立法院交通委員會 考察屏東交通及觀光建設

我要評比

立法院交通委員會考察屏東地區交通及觀光建設。(蘇震清提供)

立法院交通委員會召集委員陳歐珀23日率立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱、簡東明以及蘇震清，在交通部政務次長王國材等人陪同下考察屏東地區交通及觀光建設，針對恆春觀光鐵道、潮枋鐵路高架化、東港觀光鐵道、大鵬灣發展計畫以及高屏第二東西向快速道路等計畫現勘討論後，獲致重要結論。

陳歐珀表示，恆春觀光鐵道、東港觀光鐵道，行政院皆已納入前瞻基礎建設計畫，請交通部加速規劃設計作業，期以軌道基礎建設帶動屏東觀光產業發展；另大鵬灣區清汙作業及興建第二湖口建設計畫，請交通部以2020年為目標，提出4年推動計畫。

屏東縣政府表示，為強化縣內公共運輸服務，規畫建置6大轉運中心，其中屏東、潮州、枋寮轉運站規畫與台鐵車站整合。枋寮車站部分，因台鐵南迴線改自潮州站發車後，枋寮車站約16公頃鐵路土地多數是閒置情形，縣府建議枋寮車站及前後路段應高架化，除解決中山路平交道問題。

閒置土地可透過都市計畫程序，劃設為商業區予台鐵局，以挹注鐵改工程經費，另縣政府可取得停車場、轉運站等公共設施用地，改善現況枋寮車站前站因腹地不足，導致交通混亂問題。

王國材回應，地方提出雙軌化或高架化需求，與辦理中的全島鐵路電氣化工程應無扞格，請縣政府依據「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」向交通部申請補助辦理規劃設計。

至於屏東第2條快速道路，原路線建議規畫從國道10號仁武段經屏東機場銜接台27線鹽埔段，不過因以地下道型式經過屏東機場具困難度，公路局路線方案決定改採向北調移，至於終點端，地方則爭取銜接國道3號長治段。王國材則請公路總局參考縣府建議，先就高雄至台27線路段先行評估定案，以利計畫後續推動。

(中時)