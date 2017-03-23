台南新化警分局辦攝影比賽　警帽造型建物入鏡首選

台南新化警分局舉辦攝影比賽，警帽特色造型是入鏡首選。(新化分局提供)

攝影比賽得獎作品之一。(新化分局提供)

今天下午在新化分局進行頒獎。(新化分局提供)

新化警分局的警帽造型建築，曾在去年網路票選中，被網友評為最有特色的派出所，為了改變民眾對警局的刻板印象，新化分局也舉辦「Love Hat‧Love Police 戀戀警帽」攝影比賽，經過3個月的徵選，在228件投稿作品中選出12件優秀作品，今天下午頒獎，幾乎都有「警帽」入鏡，果然最吸睛。

新化警分局局長許坤田親自頒獎，他表示，舉辦攝影比賽來增加警民互動，跳脫傳統方式，也透過這些優秀的攝影作品，來行銷新化分局的特色，民眾對官署的印象也不再「硬梆梆」。

這次攝影比賽由大台南警察之友會新化辦事處主辦，京城銀行協辦，請來中華南群攝影學會首任理事長蕭文彬指導，評選後前三名為金牌獎鄭崇仁「你是我的眼」、銀牌獎黃正忠「戀戀警帽」、銅牌獎汪國禎「分局長交接」，可各得1萬元、8000元及5000元，包含優選、佳作共12件作品也公布在分局臉書粉絲頁上。

(中時)