高雄市23處公有市場空位 3／31前受理申請

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高雄市經發局為使公有零售市場發揮更大使用效率及擴大提供流動攤販更多合法的販售場所，公告高雄市楠梓第一、三民第二、永安、大樹等23處市場，計304攤位受理市民申請，並優先抽出身心障礙者3%及原住民3%攤(鋪)位種類字號位置，有意者可於3月31日中午12點前向各市場管理員辦公室登記申請，取得合法攤位營業。

有意申請者，如需進一步瞭解受理空攤位申請相關事宜，可逕洽經濟發展局（電話：3368333分機3764）或向派駐各公有零售市場管理員洽詢。

此次公告受理申請的市場，包括楠梓第一、鼓山第一、三民第二、中華、永安、大樹…等23處公有零售市場空攤位共計304攤。即日起至106年3月31日止，於上班日上午9時至12時，在各市場管理員辦公室受理申請登記。

(中時)