不只繽紛10景 牡丹國小用舊部落名迎賓

牡丹國小上星期在添新景，其中「新保將welcome」，意象是歡迎大家來深度認識牡丹國小。（牡丹國小提供）

浮雕牆面是以3村圖騰及特色景物創作而成，座落於校園的牆面上。（牡丹國小提供）

屏東縣牡丹國小以10景遠近馳名，而校方上星期再添浮雕牆與Welcome新保將，組成12景，除了讓校園更繽紛外，校長楊瑞麟笑說，意象不只是裝飾，更能闡述牡丹的歷史，讓遊客得知新保將就是牡丹的舊名，未來每學期也將固定新增2景。

牡丹國小位於屏東牡丹鄉牡丹村，近年陸續設立Love牡丹、彩虹椅、彩虹階梯、彩繪校園、牡丹國小NBA球場、直立式Love、景觀校牌、love台階、大腳引小腳、愛之窗及牡丹窯等，上星期在加入景浮雕牆與Welcome新保將。

浮雕牆面是以3村圖騰及特色景物創作而成，座落於校園的牆面上，而門口的「新保將welcome」則是歡迎大家來深度認識牡丹國小。

楊瑞麟解釋，牡丹村舊名新保將（sinvaudjan），意指清除葛藤的意思，是依據舊部落的特色植物命名而來，為了讓來訪的遊客與校內的孩子了解這些文化意涵，便立新意象，還有解說牌，告訴旅人校區涵蓋東源村與旭海村，且每個村落背後的舊名與故事。

楊瑞麟說，學校發展以在地文化課程的校本課程來滋養學生的生命內涵，vuvu（部落耆老）篳路藍縷闢建美樂地的事蹟，學習頌讚vuvu堅毅的生命之歌，守護部落的族人，並傳承在地文化的精神與價值，期盼翻轉原民孩子的未來，認同自己的文化。

(中時)