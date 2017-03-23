涉恐嚇服務生「斬你」 關淑怡現身警局報到封口
50歲女星關淑怡當年以《難得有情人》走紅，近來卻被爆行為失控，本月16日凌晨還與飯店服務生起爭執，雙方除了發生肢體衝突，關淑怡還疑似出言恐嚇對方「信不信我拿刀斬你」。今(23日)下午關淑怡為此現身大嶼山北分區警署報到，身穿一身黑的她表情淡然，一路上不回答任何問題，只在聽到「對不實報導有什麼回應」時，露出淺淺一笑。
關淑怡近年來爭議不斷，曾為來自不丹的仁波切生下一子，近年來感情路不順，去年被爆為情傷墜海，她澄清是喝醉並非尋短，本月中又傳出大鬧酒店，被香港警方以涉嫌刑事恐嚇與普通襲擊罪逮捕。
據《on.cc東網》報導，神隱多日的關淑怡今下午5時30分出現在大嶼山北分區警署，身邊有2男1女陪伴，疑似是律師與保全，久違現身的她穿著黑色皮衣，手插口袋，全程不發一語，拒答有關兒子、酒店與財務問題，然聽到記者問對不實報導看法，關淑怡突然對鏡頭露出微笑，留下許多問號。
(中時電子報)
關鍵字：關淑怡
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