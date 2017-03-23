國際同濟會為身障者辦園遊會

國際同濟會台灣總會高屏A區與高市身障團體今天召開記者會，宣佈4月1日為身障者辦園遊會。（呂素麗攝）

國際同濟會台灣總會高屏A區關懷身心障礙者，4月1日將在高市文化中心廣場為身障者辦園遊會。（呂素麗攝）

高市唐氏症天公仔愛心園肢體太鼓隊表演。（呂素麗攝）

4月1日是同濟日，國際同濟會將於當天在高雄市文化中心廣場舉辦園遊會，有身心障礙者才藝展演暨嘉年華活動，有1500多名身障者及家長參加；台灣總會長羅昌鑑說，只要能讓身障孩子快樂1天、甚至只有1小時，讓家長也輕鬆1天或1小時就值得了。

高雄市身心障礙團體聯合總會、高雄市社福慈善團體聯合會與國際同濟會台灣總會高屏A區今天召開記者會，高市唐氏症天公仔愛心園肢體太鼓隊表演，會上介紹下周6在文化中心前廣場舉辦的活動，有舞台展演、食在有味造型彩裝 SHOW、嘉年華會、繪畫比賽等，讓對表演、藝術充滿熱情的各類障別身障者，有共同的舞台。

國際同濟會台灣總會高屏A區區主席許介中表示，同濟會的英文會名是「KIWANIS」，源於美國印第安語，有「自我表達」或「表達自己的心願」的意思，並含有「仁愛、智慧、熱心、服務、互助、同樂」的意義，我國以意譯而定名為「同濟會」。

總會長羅昌鑑說，同濟會關心弱勢，4月第1個星期6是同濟日，今年剛好4月1日，每年全球有80多個國家的同濟會友參與，台灣21縣市的同濟會友將同步在當天舉辦關懷弱勢活動。

高雄市身心障礙團體聯合總會理事長陳蕙薰表示，該會長期關懷身心障礙者及家庭成員，藉由活動的參與，讓同濟會各分會認養及認識各類身心障礙團體，從中了解各團體性質、服務內容需求，也希望社會大眾重新認識及用不一樣眼光看待身障團體及家庭，鼓勵與接納身障家庭走出戶外，以小愛換成大愛，享有平等友善環境及對待。

當天高市有63個身障團體的孩子及家長約1500人參加，活動從上午8點至下午2點，歡迎一般民眾共襄盛舉。

(中時)