南投縣府中庭就業服務台 3月29日辦聯合徵才

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南投縣政府與南投就業中心將於29日（星期三）上午9點30分至11點30分在南投縣政府中庭南投就業服務台辦理聯合徵才活動，想找工作的民眾，可把握機會前往應徵，活動詳情請洽南投就業服務台（049-2245727）張小姐。

南投縣政府社會及勞動處表示，這次徵才活動由台灣卜蜂企業有限公司、上緯企業股份有限公司等2家、提供26個職缺，工作內容為機構食品作業員、生管儲備幹部、熟食區兼職人員、倉管員、儲備農場試養幹部、技術員(約聘)等，歡迎民眾把握機會，當日踴躍前往應徵面試。

(中時)