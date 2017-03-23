監督條例改聯席審查無共識 藍籲綠排審

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立法院內政委員會連續2天排審兩岸協議監督條例草案，但經程序發言後，未進入詢答及逐條審查。國民黨團呼籲，民進黨籍召委能在下週排審，儘速建立兩岸協議監督機制。

內政委員會接連2天排審兩岸協議監督條例草案，朝野立委爭相登記程序發言，民進黨立法院黨團提案，將本案退回院會，改交內政及相關委員會聯席審查；國民黨立法院黨團則說，同意聯席審查，但民進黨應在1個月內再度排審。

上午經內政委員會召委、國民黨立委曾銘宗協商，雙方無法達成共識，曾銘宗宣布休息，隨即離開會議室；直到下午5時30分，曾銘宗才回到會場，並發表聲明。

曾銘宗說，這2天排審監督條例草案，是回應各界期待，且民進黨與行政院都列為優先法案，有立法必要。

曾銘宗也說，但民進黨團拒絕國民黨團提議，顯示無意要審，盼下週民進黨籍召委姚文智能再排案；姚文智則說，因為沒有宣布延長開會時間，會議已經在下午5時30分自然結束，曾銘宗的發言只是個人主張，不應該列為今天會議紀錄。

由於民進黨團的提案沒有處理，朝野黨團、立委共6版本的兩岸協議監督條例仍在內政委員會中，若有黨團提案要改為聯席審查，須由召委再度排案，並經委員會作成決議提報院會。

另外，國民黨團也發布聲明表示，攸關兩岸和平穩定、經貿發展之重大法案，民進黨團卻各吹各的調，行政、立法也未協調一致嗎？外交及國防委員會是否列入聯席審查委員會，身為執政黨應該明白、公開告訴國人，民進黨團的立場，套句三一八學運的訴求，國民黨團拒絕黑箱的兩岸政策。

國民黨團說，請問時代力量黨團要求速審監督條例，為何不願公開承諾不杯葛議事程序？或只是假動作給選民一個交代？強烈要求總統蔡英文出面說明，質疑民進黨及蔡總統要背棄當年對太陽花學運學子，「先立監督條例，再審查兩岸協議」的公開承諾。1060323

(中央社)