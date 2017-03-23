賀陳旦：台鐵票價20年不變 應適當調整

交通部長賀陳旦今天被問到前瞻基礎建設要蓋許多捷運跟鐵路，是否會有後續維護財源的問題時表示，台鐵費率有20年沒變動，也應該適當調整，不要把搭乘公共運輸永遠當成低價。

會後媒體詢問，台鐵票價是否有研擬調漲？賀陳旦回應，還在研究，「不完全是漲」，目前台鐵沒有觀光性費率，應該將觀光性費率釋放出來。

行政院院會上午通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年編列特別預算新台幣8824.9億元。行政院長林全會後親自主持記者會，說明計畫內容。

在軌道建設部分，內容包括高鐵與台鐵連結成網、台鐵升級和改善東部服務、鐵路立體化或通勤提速、都市推捷運，及建設中南部觀光鐵路等五大項目，8年總經費共9558.63億元，其中4241.33億元以特別預算支應。

媒體詢問，軌道建設在都市捷運的部分就編列5730億元，以及牽涉到許多台鐵的建設，地方政府與台鐵後續是否會有足夠維護經費？有沒有考慮運量跟自償性經費的問題？

賀陳旦回應，過去鐵路立體化沒有跟地方發展結合，今後規劃好通勤車站、路線容量與轉乘，將可改善都市結合與自償性問題。

他表示，交通部也希望改變地方政府偏好用高額經費蓋捷運的風氣，可以使用複合式運輸跟輕軌，只要做好控制技術跟資訊安排，依然可以提供優質公共運輸服務，也大幅減少地方政府負擔捷運建設經費的壓力。

另外，賀陳旦指出，台鐵費率有20年沒變動，也應該適當調整，「不要把搭乘公共運輸永遠當成低價」，並透過多卡通優惠、地方轉乘優惠等措施提升運量，台鐵財務有機會達到自給自足。

他說，台鐵雖然有高鐵競爭，但2年前票價收入已經超過支出，開始小賺，但這2年收入又被吃掉，因為汽車數量成長，即使假期祭出優惠，民眾也不見得會去搭公共運輸。私人交通工具過於低廉的成本，應該移轉補助到公共運輸上，地方政府就還是可以自給自足。1060323

(中央社)