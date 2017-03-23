賀陳旦：台鐵票價20年不變 應適當調整
交通部長賀陳旦今天被問到前瞻基礎建設要蓋許多捷運跟鐵路，是否會有後續維護財源的問題時表示，台鐵費率有20年沒變動，也應該適當調整，不要把搭乘公共運輸永遠當成低價。
會後媒體詢問，台鐵票價是否有研擬調漲？賀陳旦回應，還在研究，「不完全是漲」，目前台鐵沒有觀光性費率，應該將觀光性費率釋放出來。
行政院院會上午通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年編列特別預算新台幣8824.9億元。行政院長林全會後親自主持記者會，說明計畫內容。
在軌道建設部分，內容包括高鐵與台鐵連結成網、台鐵升級和改善東部服務、鐵路立體化或通勤提速、都市推捷運，及建設中南部觀光鐵路等五大項目，8年總經費共9558.63億元，其中4241.33億元以特別預算支應。
媒體詢問，軌道建設在都市捷運的部分就編列5730億元，以及牽涉到許多台鐵的建設，地方政府與台鐵後續是否會有足夠維護經費？有沒有考慮運量跟自償性經費的問題？
賀陳旦回應，過去鐵路立體化沒有跟地方發展結合，今後規劃好通勤車站、路線容量與轉乘，將可改善都市結合與自償性問題。
他表示，交通部也希望改變地方政府偏好用高額經費蓋捷運的風氣，可以使用複合式運輸跟輕軌，只要做好控制技術跟資訊安排，依然可以提供優質公共運輸服務，也大幅減少地方政府負擔捷運建設經費的壓力。
另外，賀陳旦指出，台鐵費率有20年沒變動，也應該適當調整，「不要把搭乘公共運輸永遠當成低價」，並透過多卡通優惠、地方轉乘優惠等措施提升運量，台鐵財務有機會達到自給自足。
他說，台鐵雖然有高鐵競爭，但2年前票價收入已經超過支出，開始小賺，但這2年收入又被吃掉，因為汽車數量成長，即使假期祭出優惠，民眾也不見得會去搭公共運輸。私人交通工具過於低廉的成本，應該移轉補助到公共運輸上，地方政府就還是可以自給自足。1060323
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範