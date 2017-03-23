南韓投訴商業打壓 陸商務部：沒有證據
針對南韓官方向世界貿易組織投訴，指控中國大陸因為南韓部署薩德反導系統對南韓企業報復一事，中國大陸商務部表示，沒有證據顯示中國大陸採取這類政策措施。
中國大陸因為南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），對南韓企業展開抵制行動，造成南韓企業重大損失。南韓貿易部長周亨煥日前在南韓國會質詢時表示，已經告知世貿組織（WTO），中國大陸可能違反某些貿易協定。
對於南韓的投訴，中國證券網引述中國大陸商務部新聞發言人孫繼文的話指出，3月17日時，南韓代表在世貿組織服務貿易理事會例行會議上曾表示，南韓部分企業在大陸經營受到影響。
孫繼文說，當時中國大陸代表回應，中國大陸十分重視發展中韓經貿關係，也注意到南韓經濟副總理兼企劃財政部長柳一鎬曾談及，沒有證據顯示中國大陸採取政策措施。
孫繼文強調，做為負責任的世貿組織成員，中國大陸一貫堅持並將繼續遵守世貿組織規則和相關承諾。1060323
(中央社)
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