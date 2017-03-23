推動影視 中市府：打造中區藝術電影館

國片「白蟻─慾望謎網」23日在台中市政府舉行宣傳記者會，會中市府新聞局長卓冠廷（右4）說，將爭取在中區打造藝術電影館，做為獨立電影的空間。中央社記者郝雪卿攝 106年3月23日

台中市政府正致力推動影視發展，新聞局長卓冠廷今天說，將爭取在中區打造藝術電影館，做為可持續性放映、推廣藝術及獨立電影的空間。

導演朱賢哲今天到台中市政府為國片「白蟻─慾望謎網」進行宣傳，並感謝市府協助解決放映管道問題，將於萬代福戲院上映。

卓冠廷表示，這部影片呈現精神疾病、偷窺、霸凌等社會深層議題，帶領影迷討論現代社會中存在、但人們較少去觸碰的層面，在國際上佳評如潮。很開心朱賢哲帶著作品回到故鄉台中，也將到朝陽科大、靜宜大學等學校巡迴講座，期待影視科系相關及對電影有興趣的朋友一起討論、思考。

卓冠廷指出，市府推動影視發展，獨立製片及藝術電影在台灣遇到最大的問題往往是缺少電影院上映，市府目前規劃在中區打造一座藝術電影館，現正向文化部爭取提案租用國有財產署的閒置空間，希望獲核定後，今年內可動工；完工後將有約50個位子，由影視發展基金會結合民間資源運行，成為可持續性放映、推廣藝術及獨立電影的空間。

朱賢哲表示，自己在台中戲院圍繞下成長的背景，是讓他走上電影一途的契機，今日很開心帶著作品返鄉，這部影片能首先與家鄉朋友分享，更具意義；感謝市府提供協助，以及萬代福戲院支持，解決苦無放映管道的困難，將這部影片呈現給台中。1060323

(中央社)