教練一句話 培英國中女籃逆轉奪冠

新竹市培英國中女籃隊今年參加全國國中籃球乙級聯賽，決賽前夕，卻輸給桃園市大成國中，原本氣勢低迷的隊員，因教練的一句話，最終頂住壓力，「逆轉」奪冠。

培英國中今天表示，培英女籃今年在新竹市預賽、北區複賽到全國決賽八強，都維持全勝第一名，直到打進前四強後，4支隊伍戰績同為2勝1敗，因此要比較勝負分。

培英女籃以2分之差敗給去年冠軍大成國中，她們必須在最後一戰贏對手8分以上，才能奪冠，但面對強敵台東縣新生國中，隊員們精神緊繃，心情大受影響。

「要是放棄的話，比賽就結束了。」為了激勵隊員們士氣，不讓她們有「冠軍離我們好遠」的心情，培英女籃教練陳煒銘賽前分析戰況，模擬「開賽即落後8分，但比賽還沒有結束」情況，鼓勵大家用不同的態度積極應戰，隊員們調整心情，最終頂住壓力，拿下冠軍。

陳煒銘分享，今年決賽前因勝分不足，球員心情大受影響，因此告訴隊員們不要放棄希望，然而那句鼓勵的話，正好是知名漫畫「灌籃高手」中安西教練的名言，最終培英女籃「逆轉勝」奪冠的情節，彷彿熱血籃球漫畫真實上演。

陳煒銘說，他把每一個球員都當作自己的孩子，犧牲陪伴家人時間，投入訓練，甚至被老婆酸言「乾脆把身分證配偶欄的名字改成『籃球隊』」，也因為這樣的犧牲，最後苦盡甘來，帶著球隊封后，他開心直呼「拿到冠軍獎盃，總算可和老婆交代了」。

竹市府教育處指出，培英國中女籃隊去年首度闖進國中籃球聯賽乙組8強，終以第5名收場。今年，她們強勢回歸，冠亞軍之戰以68：55力克台東縣新生國中，以13分之差抱回隊史首座冠軍，也是新竹市國中女籃史上首座冠軍。

新竹市長林智堅獲訊，立刻致電恭喜，肯定培英女籃未因陷入劣勢而放棄，堅持到底、最終奪冠，展現出運動家精神。竹市府教育處則指出，舊社國小、民富國小、光華國中、建華國中與建功高中及培英國中等校，均積極推展籃球運動，其中光復高中也在今年勇闖高中籃球聯賽12強，將持續投入籃球扎根工作。1060323

(中央社)