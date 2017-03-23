南投梅子節26日登場 體驗製梅玩信義鄉
南投縣梅子節26日登場，南投縣政府今天宣傳，邀民眾體驗製梅、吃梅餐、選購梅子產品，還可順遊信義鄉，有吃又好玩。
南投縣梅子節26日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行，當天將有千人製梅、免費品嚐梅餐料理、原鄉烤豬料理、音樂演出、農特產品展售等活動，同時慶祝信義鄉農會酒莊成立15週年，南投縣政府、信義鄉農會今天對外宣傳，邀民眾來一場梅子之旅。
縣府農業處長陳瑞慶說，梅子是南投縣重要經濟作物，栽種面積約1379公頃，占全國面積32%，主要產地為信義鄉、水里鄉、國姓鄉、仁愛鄉，這次活動由多個農會共同辦理，邀全台民眾共襄盛舉，還可順路到東埔溫泉、坪瀨琉璃光之橋，規劃2天1夜旅程。
信義鄉農會總幹事黃志輝說，梅子為鹼性食品，可加工成梅精、梅醋等健康食品，不過由於氣候關係，今年梅子產量只有往年1/3，但為推廣梅子產品，仍繼續舉辦梅子節活動，熱門的千人製梅活動，網路預約額滿，尚有400個現場名額，有興趣民眾當天可提早報名。
黃志輝表示，南投縣、國姓鄉、仁愛鄉、水里鄉、信義鄉農會、縣聯社將在全台舉辦製作青梅推廣體驗，有興趣民眾可洽詢各農會；5月6日在水里鄉車埕火車站鐵道廣場也有「水里樂活饗梅趣」活動，進行農特產品展售促銷，歡迎民眾前往。1060323
(中央社)
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