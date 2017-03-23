旅遊計畫快筆記 這時候出國訂房最便宜
出國去哪玩，什麼因素最關鍵，Agoda分析，價錢是旅人決定出發地點、時間的重要原因，建議農曆年飛歐美，暑假玩杜拜最省。
出國旅行，交通和住宿是一大開銷，agoda營運長約翰‧布朗（John Brown）說，對許多旅客來說，價格往往是決定去哪裡、什麼時候出發的重要因素，因此掌握淡旺季價格，旅人出遊就可以省下更多。
全球網路訂房平台Agoda.com日前公布聰明旅遊情報（Travel Smart Survey），揭密全球熱門城市的最佳訂房時機，包括東京、台北、曼谷、紐約、杜拜等，計畫出遊民眾快筆記。
根據Agoda統計，國人最愛的日本東京，房間價格最貴的時候是3月底、4月初，以及耶誕節到跨年期間，漲幅約從11%到22%，降幅最大的則是落在1月，和平均房價相比可打9到85折。
想飛歐美，不妨趁著過年期間，Agoda說，每年1月底2月初是歐美房價最低的時候，像西班牙巴塞隆納可打到6折，美國紐約也有25%至35%的折扣；如果想要到法國波爾多喝紅酒一定要避開10月初，漲幅高達平均房價166%。
杜拜是近年來最熱門的新興旅遊城市，4月起至暑假房價持續走低，6月最為划算，最多可享受平均房價7折的優惠，不過記得避開齋戒月，否則恐怕有許多商店不開門，得捱餓到太陽西下。
至於鄰近亞洲城市的價格變動就不明顯，Agoda建議，既然淡季無法節省多少旅費，不如選擇特殊時節前往，像是到4月到曼谷旅行，體驗泰國一年一度的潑水節，或是11月觀賞全東南亞最盛大的水燈節。1060323
(中央社)
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