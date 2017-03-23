空汙法修法 環保署6月提草案
環保署副署長詹順貴今天針對空汙法修法表示，因修法會涉及WTO有關限制人民權利及投資障礙，須有兩個月預告期，環保署修法版本恐等6月底才會出來，盼4月會有初步版本。
為防制空氣汙染，確保民眾健康，立法院社會福利及衛生環境委員會今天召開「空汙防制法修法」公聽會，邀請環保署副署長詹順貴、經濟部次長楊偉甫，以及多位專家學者與會，討論空汙法的修法方向。
由於朝野立委皆盼環保署能夠提出行政院的修法版本，對此，詹順貴表示，由於修法涉及世界貿易組織（WTO）有關限制人民權利及投資障礙的部分，必須要有兩個月的預告期，若要完成標準法制作業，環保署修法版本可能要到6月底才會出來。
詹順貴說，各立委及專家學者提出的修法建議，會請同仁彙整，盼初步的版本能在4月底有初稿，但依照正式法制作業一定要預告60天以上，且還要送去行政院院會審核，但一定會加緊來做。
詹順貴表示，空汙有南北差異，但改善治理不分南北藍綠。日前已將規劃策略向行政院簡報，行政院長林全裁示，當各部會都提出具體作法及期程後，將跟社會進行對話，會召開大型公聽會，讓外界看到政府對空屋治理的改善規劃，且可隨時動態調整，絕對不打馬虎眼。
詹順貴也說，後續會請林全向各部會下達更明確的指令，要求配合實施。目前針對固定汙染源、大型工業區及電力設備，都會希望除加嚴管制標準外，也積極要求，盼大型空業汙染源除監測外，還可提高汙染防制設備，減少細懸浮微粒（PM2.5）的排放。1060323
(中央社)
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