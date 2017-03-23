洪秀柱訪花蓮 盼營造好的氛圍樹典範
國民黨主席洪秀柱今天到訪花蓮，她期許地方黨籍民代及首長努力找回「讓人民感動的價值」，洪秀柱說，身為黨主席就是要營造好的氛圍，帶給黨員和社會大眾民主競爭的典範。
洪秀柱上午參加花蓮地區黃復興黨部的內部會議，會後與黨員及幹部一起吃便當閒話家常，並期勉黨員對黨要有信心，繼續支持國民黨做好在野監督的工作。
下午洪秀柱走訪文創空間及市公所，在文創空間洪秀柱童心未泯，玩了古早童玩。她說，經過文創空間執行長盧申威一一解說後，大為感動，年輕人發揮創意、熱情，取自在地元素，才有競爭力與價值。
隨後前往花蓮市公所與市長魏嘉賢會面，洪秀柱說，花蓮市長補選是傾全黨洪荒之力打贏選戰，但千萬要抱持著兢兢業業的態度推動市政，加深花蓮市民對國民黨的信任。
有關國民黨主席選舉，洪秀柱說，現在尚未領表、未登記、未資格審查，誰是合格的候選人都不確定，談選舉還太早；身為黨主席，千求萬求要營造一個好的氛圍，帶領黨員及民眾看到民主競爭的典範，帶來希望與信心，才是成功的選舉，讓社會大眾對國民黨的觀感改變，未來才有重返執政的可能。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。