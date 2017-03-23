洪秀柱訪花蓮 盼營造好的氛圍樹典範

國民黨主席洪秀柱今天到訪花蓮，她期許地方黨籍民代及首長努力找回「讓人民感動的價值」，洪秀柱說，身為黨主席就是要營造好的氛圍，帶給黨員和社會大眾民主競爭的典範。

洪秀柱上午參加花蓮地區黃復興黨部的內部會議，會後與黨員及幹部一起吃便當閒話家常，並期勉黨員對黨要有信心，繼續支持國民黨做好在野監督的工作。

下午洪秀柱走訪文創空間及市公所，在文創空間洪秀柱童心未泯，玩了古早童玩。她說，經過文創空間執行長盧申威一一解說後，大為感動，年輕人發揮創意、熱情，取自在地元素，才有競爭力與價值。

隨後前往花蓮市公所與市長魏嘉賢會面，洪秀柱說，花蓮市長補選是傾全黨洪荒之力打贏選戰，但千萬要抱持著兢兢業業的態度推動市政，加深花蓮市民對國民黨的信任。

有關國民黨主席選舉，洪秀柱說，現在尚未領表、未登記、未資格審查，誰是合格的候選人都不確定，談選舉還太早；身為黨主席，千求萬求要營造一個好的氛圍，帶領黨員及民眾看到民主競爭的典範，帶來希望與信心，才是成功的選舉，讓社會大眾對國民黨的觀感改變，未來才有重返執政的可能。1060323

(中央社)