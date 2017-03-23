農藥殘留標準怎麼訂 專家籲先做兩評估

農藥標準放寬惹議，毒物科醫師吳明玲呼籲，政府應強化評估，提出研究數據和民眾溝通；毒物專家顏宗海則說，Codex都還沒對茶葉訂出「氟派瑞」殘留標準，台灣卻自己先訂了。

衛生福利部日前預告「農藥殘留容許量標準」，包括被專家認定風險高的農藥「達滅芬」從原本的0.5ppm，2012年調升到2.5ppm，新規定再放寬至10ppm；不只如此，日本、澳洲、歐盟均禁用的農藥「氟派瑞」，也開放用於茶葉，且限量一開放就是6ppm，引發朝野立委反彈。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海今天受訪時表示，國際食品法典委員會（Codex）裡，針對「氟派瑞」在不同農作物中各自訂有標準，但對於茶葉至今沒訂出標準，台灣卻自己先訂了6ppm。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科吳明玲指出，所有化學物質都有風險，但因每個國家飲食習慣不同，應先進行兩方面評估，包括該農藥對於動物、環境的毒性，整體風險是否為利大於弊。

此外，政府也應提出放寬的研究數據等證據，用民眾能了解的方式充分溝通，才能訂出適合各國的農藥殘留標準。

食藥署放寬規定常以「跟進國際規範」為由，但不是所有規定都適合跟進歐美，吳明玲解釋，有些國家把部分農藥標準訂在0，是因當地緯度、溫度以及產業，可能根本用不到這款農藥，但台灣位處濕熱地帶，確實比較容易有蚊蟲孳生問題；但另一方面，其他國家規定較寬鬆的，也不代表台灣就應跟著放寬。

顏宗海呼籲，政府應以民眾的健康為首要考量，愈嚴格愈好，畢竟社會中仍有嬰幼兒、孕婦、洗腎患者等敏感族群，即便容許量適用一般民眾，仍然可能危害到少數的敏感族群。1060323

(中央社)