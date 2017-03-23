三星鄉蔥油餅認證 開放在地業者申請
三星鄉公所周六在羅東文化工場舉辦「鄉餅上市‧千人DIY‧品嘗蔥油餅」活動，有千人報名，公所將三星蔥油餅定位為「鄉餅」，今天（23日）鄉長黃錫墉也宣布，公所取得三星蔥油餅商標權，即日起開放給在地業者申請商標掛牌。
雖然千人DIY有人數限制，不過當天羅東文化工場還有三星民宿展、3.5米高「報喜金雞」進駐，其他如彩繪金雞作品展，會延續到27日才撤展。公所指出，三星蔥油餅在去年產值達6000萬元，賣出244萬片，2年後目標是衝破400萬片，創造1億元產值。
鄉長黃錫墉表示，三星蔥知名度高，早期鄉民用蔥做麵粉煎，發現一咬下去滿嘴蔥香，以三星為名的蔥油餅日漸廣為眾人周知，公所前年取得三星蔥油餅商標權，也給三星蔥油餅定位為三星「鄉餅」，藉由認證讓農民有更好的收入。
公所從即日起開放三星鄉業者申請商標掛牌，申請人須設籍及販售皆在三星鄉，須通過公所農藥殘留檢測，持有政府產銷履歷驗證與吉園圃標章等條件，符合規定就會給店家掛上「鄉餅」認證標誌，建立消費者品牌信心，有意申請者可電洽03-9894011。
(中時)
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