咳二週快驗痰 潛伏結核感染早治療
根據疾病管制署傳染病統計資料顯示，屏東縣105年結核病新案數639例，發生率每10萬人口76例，相較104年新案數增加1成，而發生率上升7%，為全國之冠。
屏縣衛生局分析，發生率上升主要原因為未早期發現社區感染源，故衛生局自106年起辦理平地鄉及山地鄉X光巡迴免費篩檢，平地鄉對象為65歲以上老人、經濟弱勢族群、或糖尿病、慢性腎病患者。
山地鄉對象為在籍民眾或不在籍但在山地生活民眾；衛生局呼籲符合篩檢對象之民眾踴躍向當地衛生所洽詢，以期早期發現社區結核病患，阻斷感染鍊。
(中時)
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