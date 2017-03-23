日本長野縣松川中學 到鹿港文化交流客串當鎮長
彰化縣鹿港鎮和日本長野縣松川村4年前端午節締結友好城市，展開交流長河，23日由松川村教育長西澤勇和松川中學40位學生等到鹿港，和鹿鳴、鹿港國中互動，也到鎮公所，坐上代表會代表席位上，客串當鎮長、也過過為民喉舌的癮。
今天鹿港鎮公所員工歡迎這群來自日本的青少年表示熱烈歡迎，松川村教育長西澤勇表示，鹿港與松川村締結友好城市後，彼此感情更加緊密，擴大視野，感謝鹿港、鹿鳴國中對松川中學來訪學生們的照顧。
代表學生矢口陽香說，3年前她的哥哥隨學校來鹿港交流，興奮告訴大家鹿港見聞，讓她非常嚮往。
黃振彥表示，彼此交流對台灣與日本文化交流有相當幫助，促進兩地觀光事業。黃振彥特地贈送鳳梨酥、獅頭飾品「譽滿庠序」，庠與序皆為古代地方學校的名稱，別具寓意，學生也遊老街、公會堂、藝術村等，行囊滿滿。
(中時)
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