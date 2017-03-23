中市警局長認購2000公斤高麗菜 分贈同仁慰勞

我要評比

台中市警局認購高麗菜分送同仁。

高麗菜盛產、菜價又低，台中市警察局長陳嘉昌自掏腰包認購150箱高麗菜，今天在警局大廳分贈同仁，藉以慰勞警局員工，期盼能發揮拋磚引玉效果。

和平區梨山的高麗菜品質極佳，目前正值盛產採收期，但高麗菜價格低，且路途遙遠，民眾自行前往採購的意願不高。梨山高麗菜農昨天將2000公斤梨山高麗菜運抵臺中市議會廣場，各界啟動認購。

台中市警察局長陳嘉昌得知後，為體恤農民辛勞，立即自掏腰包認購150箱，今天下午2時許在警局大廳分贈給同仁，慰勞警局員工。警局女員工拿到新鮮高麗菜都非常高興，對於陳局長的愛護農民、體恤員工的用心，頻頻道謝。

(中時)