南投縣衛生局提供人用流感A／H5N1疫苗接種
為配合疾管署之人用流感A/H5N1疫苗自願接種計畫政策，南投縣各鄉鎮市衛生所將於24日到特定畜養殖業企業團體，提供人用流感A/H5N1疫苗接種服務。
南投縣衛生局表示，該疫苗主要針對H5N1禽流感病毒提供保護，尚無對H5N2、H5N3、H5N6、H5N8等病毒亞型有交叉保護之實證資料。
衛生局並呼，預防禽流感，應遵守「5要6不」原則，「5要」包含禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。
另外，「6不」包含不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。相關資訊均置放於該局網站流感資訊專區，民眾亦可撥打本縣衛生局諮詢專線2220904或洽詢各鄉鎮市衛生所洽詢。
(中時)
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