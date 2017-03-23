UNIQLO連開7家 永大路店明天開張

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UNIQLO永康區永大路店明天開張，推出多項好康開幕優惠。(曹婷婷攝)

UNIQLO深耕台南，接連在大台南區開設7間店舖，其中，有3家是路面店，今天也預先為即將於明天開幕的永康區永大路店，舉行媒體內覽會，台南7家店也同步邀請5所小學、百位弱勢學子舉辦「台南區聯合職能體驗公益活動」，讓小學生體驗服務、接待客人。

UNIQLO深耕台灣市場，秉持與地方共存共榮的理念，積極探尋消費者需求，明天是台南地區第7間店舖─永康區永大路路面店開幕日，占地200多坪店面，也宣告正式挺進台南人口密集度最高區域，提供在地民眾優質的服飾與更便利的服務。

歡慶開幕，UNIQLO於3月24至26日推出新店限定特惠活動，精選年度春夏新品獨家優惠36折起及驚喜來店禮、購物滿額禮等多項優惠，更獨家搶先上市知名藝術家AE FUTURA與Andre Saraiva聯名男女裝T恤，將最新的世界潮流商品帶給永康地區民眾。

UNIQLO推崇台南府城人文價值，特別攜手府城在地特色商家打造「府城質感商家大推薦」，邀來包含謝宅、林檎二手書室等知名商家人物代表穿上UNIQLO服飾，演繹專屬台南人的LifeWear穿搭風格。

今天更攜手採印協會舉辦「台南區聯合職能體驗公益活動」，邀請台南地區5所學校、近百位弱勢學童學習與體驗服務業工作內容與精神，助其發展未來職涯規劃，並藉由店舖員工的參與，進一步體現UNIQLO與在地融合的企業精神。

(中時)