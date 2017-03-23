老翁先後遭撞不治 2騎士依過失致死等罪起訴

84歲周姓老翁去年9月清晨走在三民區河堤路遭黃姓騎士撞上倒地，黃男沒停車肇逃，周翁躺在路上5分鐘後又被劉姓機車騎士撞到，送醫後因全身多處骨折、腦出血等宣告不治，高雄地檢署依過失致死等罪分別起訴兩名騎士。

去年9月3日清晨5時許，周姓老翁走在河堤路上，24歲黃姓機車騎士騎車經過將人撞倒，黃男肇事後逃逸，結果5分鐘後44歲劉姓機車騎士經過也撞上已倒在路上的周翁。

周翁送醫後因頭、臉、肋骨多處骨折，肝臟破裂大量出血，及硬腦膜下腔及蜘蛛網膜下腔出血，急救後仍於當天上午7時許宣告不治。

偵查時黃男坦承感覺有撞到什麼，但沒看到有人，否認肇逃。劉男則表示看到有人躺在地上煞車已來不及，也不曉得撞上的是人還是屍體，且他為了閃避，整個人、車都摔出去，只壓到周翁右小腿而已。

檢方認為，依醫院診斷證明書，周翁的死與車禍被撞有關，依過失致死及肇逃將黃男起訴。檢方並指出，案發當時雖然下雨、路面濕滑，但劉男應能注意車前狀況，結果因未注意而撞上倒在路上的周翁，已犯過失致死。

(中時)