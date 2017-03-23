給清寒婦女釣竿 人安提供地瓜爐

人安基金會提供地瓜爐，讓有經濟困難的婦女們可以自立。(人安基金會提供)

為了讓清寒婦女增加收入，人安基金會提供地瓜爐，供單親媽媽、清寒婦女等賣烤地瓜，人安表示，許多婦女因為經濟問題生活陷入困境，烤地瓜的謀生方案可以讓他們每日增加近千元的收入，對經濟不無小補。

人安指出，目前在鯉魚山下的鄭姓婦女，原本靠賣檳榔維生，但入不敷出經濟越來越困難，加入人安出攤賣地瓜後，每天收入近千元，逐漸改善生活，且工作時間有彈性，讓他有更多時間陪伴小孩，對於家庭及經濟都助益頗大。

人安基金會服務的700多個個案中，其中45歲以上的中高齡婦女佔近一半，有小孩的牽絆謀職更不易，烤地瓜方案雖然要忍受日曬雨淋，但工作時間很有彈性，也幫助許多單親婦女立足。

人安指出，一口地瓜爐可以養活3口人，讓更多單親媽媽、清寒婦女自立，參加的婦女將免費提供地瓜爐及3袋地瓜，歡迎有需要的婦女們加入。電話：（089）349-297。

(中時)