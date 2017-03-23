陳金鋒任富邦副領隊 蔡承儒：全面參與
中職富邦悍將今天在新莊棒球場為陳金鋒舉行入團儀式，並由富邦育樂總經理蔡承儒宣布，由陳金鋒出任富邦悍將副領隊，並盼陳金鋒能全面參與富邦悍將的運作。
陳金鋒2016年卸下球員身分，接著以教練身分協助中華隊出征經典賽，在經典賽結束後他換上西裝，搖身成為富邦的副領隊。
蔡承儒表示，陳金鋒在賽季開打後，會盡可能跟著球隊，因為富邦算是聯盟的「新生」，所以希望能借重陳金鋒的經驗傳承幫助到球隊。
在球團的運作上，蔡承儒說，希望陳金鋒在包括和國外球團交流與接軌的國際交流上、球迷經營上、公益回饋上、基層棒球發展上，全面一起參與。
至於在球隊的運作上，蔡承儒說，包括對選手的指導，和與教練團的合作，陳金鋒也都會參與。1060323
(中央社)
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