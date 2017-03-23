動一動才舒服 原來罹不寧腿症候群

北市一名12歲男童雙腿不管怎麼放，都覺得不對勁，一定要「動一動」才舒服，就醫發現罹患「不寧腿症候群」，醫師給予鐵劑治療，並追蹤服藥反應。

12歲的小明平常活潑、外向，在學校時總是精力充沛，上課時總覺得不動動腳就感覺怪怪的，無法安坐在椅子上；晚上睡覺前，也要動動腳才能減輕不適，甚至在睡眠過程中，左腳每隔一段時間也會踢一下，有時還會醒過來。

北市聯合醫院陽明院區小兒神經科主治醫師黃正憲表示，小明血液中的鐵蛋白（ferritin）濃度較低，罹患了「不寧腿症候群」（Restless legs syndrome, RLS），黃正憲說，該症狀有4大特色，包括莫名的腳不舒服、不適感在不活動時更嚴重、身體動一動後會改善、晚上比白天更嚴重。

黃正憲說，這些特色是主觀認定，孩童的口語表達能力不及成人，診斷上較困難。至於罹病原因，黃正憲推測，可能與缺乏鐵有關，進而影響多巴胺調控系統，所以會給予鐵劑，後續加以追蹤。

統計指出，兒童的不寧腿症候群盛行率約2%至3%，通常是10歲後有症狀，此外，甲狀腺疾病、過動及注意力不集中症候群、妥瑞氏症、貧血、懷孕、糖尿病、巴金森症、缺乏睡眠或服用抗憂鬱藥物者，也容易罹患。1060323

(中央社)