追可疑機車 警車闖紅燈撞轎車4傷

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彰化縣警察局1輛警車為了要追一輛可疑機車，經過路口時和2輛轎車發生擦撞，造成3名民眾以及1名員警受傷。

彰化警分局民族路派出所2名員警今天清晨在執行巡邏勤務時，發現1輛機車行跡可疑，查詢車牌後發現車主有前科，鳴警笛準備要把機車攔下進行盤查時，機車竟然加速闖紅燈逃逸。

廖姓員警以及林姓員警開警車鳴警笛想要追上機車時，行經彰化市中山路口時卻不慎和2輛當時也要經過該路口的轎車發生擦撞，造成4名民眾受傷，送醫後已無大礙。

警方指出，當時轎車看見綠燈要前進，而警車看見機車闖紅燈要逃逸，才會追過去不慎和轎車發生擦撞，至於意外發生的詳細經過以及原因仍在調查中，他們也正循線追查機車的車主下落。1060323

(中央社)