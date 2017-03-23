全球逾6億人 喝不到潔淨飲水
國際慈善組織「水與衛生設施組織」最新報告指出，全球逾6億人喝不到潔淨飲水，其中中國大陸逾4000萬鄉村人口沒有潔淨飲用水。
根據「德國之聲」今天報導，「水與衛生設施組織（WaterAid）最新發佈報告，全球共有6億6300萬人無法獲得潔淨飲水，其中有逾5億人住在鄉村。
巴布亞新幾內亞、莫三比克和馬達加斯加情況最不理想，尤其是位在太平洋的島國巴布亞紐幾內亞，在720萬人口中有高達440萬人無法獲得乾淨的飲用水，比例高達到6成。
若以國家人口數來看，中國大陸擁有人口14億，為世界人口第一大國，但「WaterAid」的報告指出，沒有潔淨飲用水的鄉村人口為4370萬。
其次是人口高達12億的印度，無法獲得潔淨飲用水的鄉村人口多達6340萬，則是世界上無法獲得潔淨飲用水的最大人群。
這項報告指出，氣候變化引發的極端天氣，如颶風、洪水以及長期乾旱，可能會使缺水地區情況變得更為糟糕，根據預測至2050年時，生活在嚴重缺水地區的人口將佔世界總人口的40%，水資源已成為全球重大風險。1060323
(中央社)
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