新聞深喉嚨》茶類農藥開放「氟派瑞」 綠委驚爆「藥商要求」

中天新聞

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英國倫敦22日發生攻擊事件，正好是比利時布魯塞爾機場與地鐵恐攻事件發生滿一週年。一名亞裔凶嫌開車在西敏橋上衝撞路人，隨後衝撞國會大廈大門，持刀刺殺國會警察，隨後遭警察擊斃。警方調查初步認為歹徒可能是受到IS啟發的孤狼攻擊者。伊斯蘭國在領土日漸喪失之際，轉而鼓動孤狼式攻擊已開始發酵？

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美國正召開「抗伊斯蘭國聯盟部長級會議」，而台灣在抗IS上提供的人道救助受到重視，受邀與會。中華民國駐美代表高碩泰不但受邀出席，美方更安排他與其他67個國家代表一同現身國務院內的迪恩．艾奇遜（DeanAcheson）禮堂，參與大合照。我國正式在抗IS陣營亮相，在孤狼攻擊興起之際，有自保能力？

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一例一休的重災戶台鐵，令綠委也發火了。立院衛環委員會22日安排勞動部、交通部進行「春期期間台鐵產業工會依法休假遭懲處、運輸業人力補足」等專案報告，台鐵員工長年班表「日夜休」三班兩輪制，看似做二休一，但例假當天早上勞工仍需上班到7點半，接著才開始休息24小時，隔天早上7點半繼續上班。民進黨立委林淑芬說，法令到底允不允許例假是「完整一天」，而非以曆法上的一日來算，過去認定為前者的函釋已經廢除，現行法令沒有說明「完整一天」可以是連續24小時，這樣合理嗎？全年每天工作就算休息、做二休一？

主計總處22日公布1月薪資與生產力統計，1月工業及服務業受僱員工實質經常性薪資平均為3萬9679元，比去年同期增加1.37%；平均總薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）則高達9萬3144元，年增23.66%，看到這數字，全國勞工都要驚呼一聲，真的假的？

衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，包含氟派瑞（Fluopyram）新增使用於茶類，達滅芬（Dimethomorph）於半結球與不結球萵苣的殘留標準，由6ppm放寬到10ppm，引發外界疑慮。八名綠委大陣仗舉行記者會，蔡培慧直指「是藥商要求開放，食要署居然完全沒有找農民、消費者溝通」宛如爆料記者會？

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南海緊張情勢逐漸升溫，我國也有動作了！為讓我駐守在南沙太平島的海巡官兵熟悉戰訓本務，將從3月29日至31日止，早上8點開始到晚上9點，進行太平島的年度射擊訓練，提升夜戰能力。日本海上自衛隊最大也最先進的直升機護衛艦「加賀號」22日服役。主持該艦服役儀式的日本防衛省次官在致詞時，直接點名中國大陸在南海的行動，稱日本安全環境日益嚴峻，南海風雲再起?

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)