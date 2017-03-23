野柳紅色警戒線取代方案徵稿 優勝從缺

交通部觀光局北觀處針對野柳地質公園劃設警戒線事件，開放民眾表達意見，但本次提案並未有獲得評審一致同意符合本案活動標準之替代方案，故優勝者從缺。

由野柳地質公園營運廠商(新空間國際股份有限公司)於 3 月 10 日(星期五)起，辦理「提供好點子 保護好地景 投稿拿大獎 野柳地質公園紅色警戒線取代方案徵稿」活動，期望可由多方意見中找到既可符合地景保育概念又可實際執行的替代方案。

本次活動收稿共 39 件，其中 7 件取得入圍資格。並於今日(23日)於野柳地質公園遊客中心進行總決選，北觀處邀請地質、地理及觀光等各方專家進行評選。由入圍者現場簡報說明所提方案後，各方專家以方案可行性、不破壞地質地景、可抵抗自然力、可與週邊融合、符合遊客需求及符合管理需求…等方向進行評估考量，經過在場專家學者評分及綜合討論結果，有關本次提案並未有獲得評審一致同意符合本案活動標準之替代方案，故優勝者從缺。

雖於本次活動未能找到合適的取代方案，但主辦單位為鼓勵民眾參與公共議題，未來若有更好的方法均可向園區提出，一同討論。

(旺報)