野柳紅色警戒線取代方案徵稿 優勝從缺
交通部觀光局北觀處針對野柳地質公園劃設警戒線事件，開放民眾表達意見，但本次提案並未有獲得評審一致同意符合本案活動標準之替代方案，故優勝者從缺。
由野柳地質公園營運廠商(新空間國際股份有限公司)於 3 月 10 日(星期五)起，辦理「提供好點子 保護好地景 投稿拿大獎 野柳地質公園紅色警戒線取代方案徵稿」活動，期望可由多方意見中找到既可符合地景保育概念又可實際執行的替代方案。
本次活動收稿共 39 件，其中 7 件取得入圍資格。並於今日(23日)於野柳地質公園遊客中心進行總決選，北觀處邀請地質、地理及觀光等各方專家進行評選。由入圍者現場簡報說明所提方案後，各方專家以方案可行性、不破壞地質地景、可抵抗自然力、可與週邊融合、符合遊客需求及符合管理需求…等方向進行評估考量，經過在場專家學者評分及綜合討論結果，有關本次提案並未有獲得評審一致同意符合本案活動標準之替代方案，故優勝者從缺。
雖於本次活動未能找到合適的取代方案，但主辦單位為鼓勵民眾參與公共議題，未來若有更好的方法均可向園區提出，一同討論。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。