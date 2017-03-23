富邦開幕戰先發 改派本土小將應戰
富邦悍將今球隊來到新莊棒場進行開幕戰備戰練習，總教練葉君璋原本在之前曾說過，洋將羅力是不動的開幕戰先發人選，不過今確定，羅力因腹肌拉傷，恐要休息至少一周，所以決定由本土小將黃亦志擔綱開幕戰先發。
黃亦志去年球季先發11場，拿下1勝4負，自責分率7.00，不過他在去年總冠軍第4戰登板先發，主投5局，被擊出5支安打僅失1分，表現相當亮眼，黃亦志表示，冠軍賽讓自己信心大增，成長很多。
葉總今也預測黃亦志今年球季有望拿下8勝，黃亦志回應，自己目標也是拿下8勝，雙位數勝投感覺壓力會很大，所以給自己這個目標。
另外在開幕戰名單中，是否會有出人意外的先發角色，葉總回應，日前陳凱倫與李宗賢都有一些傷勢，不過熱身賽最後一場比賽感覺都恢復的還不錯，應該沒什麼問題，但也有機會讓石翔宇等人上場，畢竟在熱身賽也表現相當出色。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。