富邦開幕戰先發 改派本土小將應戰

富邦悍將年輕投手黃亦志，將頂替洋投羅力。（葉姵妤攝）

富邦悍將今球隊來到新莊棒場進行開幕戰備戰練習，總教練葉君璋原本在之前曾說過，洋將羅力是不動的開幕戰先發人選，不過今確定，羅力因腹肌拉傷，恐要休息至少一周，所以決定由本土小將黃亦志擔綱開幕戰先發。

黃亦志去年球季先發11場，拿下1勝4負，自責分率7.00，不過他在去年總冠軍第4戰登板先發，主投5局，被擊出5支安打僅失1分，表現相當亮眼，黃亦志表示，冠軍賽讓自己信心大增，成長很多。

葉總今也預測黃亦志今年球季有望拿下8勝，黃亦志回應，自己目標也是拿下8勝，雙位數勝投感覺壓力會很大，所以給自己這個目標。

另外在開幕戰名單中，是否會有出人意外的先發角色，葉總回應，日前陳凱倫與李宗賢都有一些傷勢，不過熱身賽最後一場比賽感覺都恢復的還不錯，應該沒什麼問題，但也有機會讓石翔宇等人上場，畢竟在熱身賽也表現相當出色。

(中時電子報)