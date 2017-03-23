清明掃墓 淡水三芝實施車輛分流管制
清明節即將到來，各地陸續出現掃墓車潮，為避免民眾車輛大量堵塞在主要道路北新路上，淡水警分局於3月25、26日及4月1至4日期間，針對淡水、三芝內通往各處墓園的聯外道路實施彈性分流疏導。
淡水警分局為紓解北新路(101線)下山壅塞，呼籲掃墓民眾多加運用替代道路行忠路(北6)、奎柔山路(北8)、三芝區大湖路(北7)、北3線(往台北市北投方向)行車，北新路下山若遇車流量大，請民眾可依指示牌或員警指揮行駛，避免北新路車流回堵。
警方也呼籲民眾多利用大眾公共運輸系統及各墓園區接駁專車，出發前洽各墓園區詢問相關動線，或上淡水分局或撥打(02)26224330、26371851查詢相關路況。
淡水、三芝清明節期間交通管制措施如下：
一、視北新路車流量狀況，啟動管制掃墓車輛自淡金、北新路口進入北新路，並設牌面指引車輛分流改由奎柔山路(北8)、大湖路(北7)分流上山。(當地居民憑證明文件不予管制)。
二、北新路自6.2K處至北新路、大湖路口(北海福座與懷恩聖地墓園前)實施交通管制，前往北海福座墓園掃墓車輛請前行至福圓路口迴轉候排進入，避免因園區停車場動線不良，造成車速減緩致影響其他用路人。
三、北海福座墓園區停車場滿場後，請遵從執勤及現場工作人員指引右轉至大湖路臨時停車場停放，搭接駁專車入園。
(中時)
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