一例一休業者座談 南投縣府建議放寬休假方式

南投縣政府召開一例一休業者座談，由縣長林明溱主持。（沈揮勝翻攝）

南投縣一例一休業者座談現場。（沈揮勝翻攝）

因應勞動基準法修正公告一例一休政策所引發的爭議，南投縣政府今天上午舉辦第2場次座談會，邀請縣內工商業及公用事業業者約40多人參加表達意見，整合業界意見後將向中央反應修法。會中，縣長林明溱整合各方意見後，提出不要強制每周一定要休一天例假日及統一假日加班費等兩大主張，獲在場業者支持。

一例一休政策造成爭議，縣長林明溱表示，這3個月來常接獲民眾或廠商老闆跟他訴苦，反應一例一休政策讓勞工沒辦法加班，廠商則是有缺工、人力成本增加的問題，所以他特別邀集各界代表舉辦3場次的座談會，除由社會及勞動處說明最新修正的勞基法規定及執行細則外，主要是聽取各界意見，由縣府統整後再一起向中央反應建議修法，符合基層民眾的需求。

會中出席廠商代表發言相當踴躍，廣隆光電董事長李耀銘表示，目前國內廠商人力已經很吃緊了，加上一例一休的政策施行，讓業者更是吃不消，尤其修法後加班費的計算方式相當複雜，不同假別和不同加班時段就有不同的計算方式，讓業者很困擾，而且加班未滿1小時就要算4小時，相當不合理，希望政府開放由勞資雙方自行協商，朝彈性工時方式處理。

多位業者也都反應，各行各業的勞動型態不同，政府訂定每日與每週的加班工時，太過嚴苛，加班費的計算也太複雜，希望政府能放寬這些規定，或由政府統一制定勞資協議書的文件格式，由勞資雙方自行協議後簽署，想加班的員工就可以自由的加班賺錢，鬆綁規定，讓勞資雙方能就彈性工時協商，互蒙其利。

林明溱聽取各方意見後，提出兩大建議方案，第一是修正放寬加班時數的規定和加班費的計算方式，盡量單純一致化，建議將休息日加班的費用統一訂為1.5倍，而平日夜間加班費則為1.33倍；第二則是不要強制勞工每週一定要休一天的例假，改以一個月為計算期間，讓勞工可自由調配例假與休息日，不要限制。這兩項建議，也獲得在場大多數業者的認同與支持，縣府也將依此向中央建議修法。

(中時)