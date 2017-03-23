落難太子爺失物招領 員警出勤還會先稟報

一尊太子爺神像遭人棄置，民眾不忍風吹日曬，請白河派出所協助處理。（莊曜聰翻攝）

神像正面有「新營太子宮進香」進香布條（莊曜聰翻攝）

神像背面刻有「火山碧雲寺」五字。（莊曜聰翻攝）

台南白河派出所凌晨受理一起拾得物案件，有民眾捧著一尊太子爺神像，希望派出所能夠協助收留，讓當班員警林哲弘看了有點傻眼，但民眾報案就得受理，將依法公告半年，希望失主能出面認領。林哲弘覺得與神明有緣，就將神像安放在電腦主機上，出勤前還會向「太子爺」稟報。

警方表示，這尊神像在一個禮拜前就被發現放置在當地廟宇武聖殿後方的電線桿下，神像披著寫有「新營太子宮進香」的布條，神像背後基座刻有「火山碧雲寺」五字，外表並無破損，看起來頗有歷史，昨夜一場大雨，有民眾不忍太子爺淋雨，將神像帶來希望派出所能協助處理。

員警林哲弘表示，神像應該是遭人遺棄，僅能夠公告招領，但半年期限一到，也只能根據廢棄物清理法處理，希望失主能夠盡速前來認領，或者有熱心廟宇願意收留，也是好事一件，在這之前他會妥善保管，讓落難神明有個棲身之地。

(中時)