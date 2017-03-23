精障男餓到坐路邊 靠警援助送回家

布袋分局員警將丁姓男子平安送回家。（呂妍庭翻攝）

布袋分局員警將丁姓男子平安送回家。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣布袋分局過溝派出所警員鄒武國、蔡偉峻日前巡邏行經布袋鎮考試里時，發現一名男子坐在路邊民宅門口，主動上前關心，發現男子講話顛三倒四，疑似有精神障礙，經耐心溝通，隱約得知他姓丁，鄒員立即以警用M-police行動電腦即時相片比對，查出男子是住在義竹鄉新店村的丁姓男子。

丁男向警方表示，中午就從家裡徒步外出，最後卻找不到回家的路，晚上7點多走到布袋考試里，因體力不支，又餓又累才癱坐在路旁休息，還比手畫腳向員警表示好想吃東西，員警見狀立即到附近雜貨店買乾糧和礦泉水供其果腹，最後把人平安送回家。

因布袋分局已不只一次處理類似走失不知回家路的案件，呼籲家中若有常走失的家人，可以在衣服上繡上名字和聯絡電話，或是向當地鄉鎮區公所申請防走失手鍊，甚至自行購買防走失有GPS定位系統的手錶給親人使用，以加速找到人的機會。

(中時)