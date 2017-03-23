美國高中生訪台交流 拿起木杵搗麻糬

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美國奧勒岡州師生到美和高中進行文化體驗交流活動，學校安排「傳統客家麻糬製作」課程，讓外國師生搗麻糬。（潘建志攝）

美國奧勒岡州師生到美和高中進行文化體驗交流活動，學校安排「傳統客家麻糬製作」課程，讓外國師生搗麻糬。（潘建志攝）

19名美國奧勒岡州師生，到屏東美和高中進行為期一周的文化體驗交流活動，學校特地安排「傳統客家麻糬製作」課程，讓外國學生體驗獨特的台灣米食文化。美國學生第一次體驗拿起杵臼製作麻糬，都感到很興奮，也對台灣傳統米食文化留下深刻印象。

美和高中之前與美國奧勒岡州Catlin gabel school建立互訪，去年學校曾帶學生赴美交流，今年換美方學生來訪。因美和高中位在客家庄，學校也安排相關客家文化體驗活動，包含藍衫試穿、內埔傳統市場導覽、六堆客家園區參觀、老街尋訪等。

課程中也安排麻糬製作及客家美食文化介紹，並安排外國師生「搗麻糬」體驗，讓美國學生大呼「好有趣！」也因為清明掃墓快到，也讓美國師生了解台灣「慎終追遠」的文化傳統，大家也留下深刻的印象。

校長曾焜宗表示，學校非常重視學生外語能力，安排與國外學校交流，希望讓學生有機會學習外國語言及文化，與國際接軌也提升國際視野。

(中時)