韓國政府再次紓困大宇造船2.9兆韓元

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金融時報報導，全球第2大造船廠大宇造船（DSME）在1年多前才接受韓國政府紓困，但低油價及全球貿易萎縮使該公司持續虧損。眼看該公司即將在4月面臨資金危機，政府近日再次注資2.9兆韓元（約26億美元）。

除了上述2.9兆韓元紓困金之外，韓國開發銀行及韓國輸出入銀行額外將價值1.6兆韓元的債務轉為股票，以此形式對大宇造船注資。

(工商)