中華醫大「3＋1」計畫 助學子畢業即就業
中華醫事科技大學推動大學讀3年、最後1年全實習的「3+1」計畫，鼓勵學子提早卡位職場奏功！製劑製造工程系今天舉辦實習暨就業博覽會，吸引近30家知名製藥廠到校選才，其中，有11位學子因實習表現優異，被直接留用為正職，晉升公司幹部，成為學弟妹的面試官。
中華醫大製劑製造工程系今天舉辦實習暨就業博覽會，為大三學生和各藥廠進行實習選才媒合，吸引中國化學製藥、南光化學製藥、生達製藥、信東製藥、優生製藥、培力藥品、優良化學製藥、華興化學製藥、信隆藥品工業、黃氏製藥、台灣派頓化學製藥、應元化學製藥、瑞士製藥、德山製藥、培力藥品、信隆製藥、漁人製藥、台灣三帆製藥到場招募人才。
中華醫大校長曾信超表示，為了提升學生的實務經驗，推動全校各系「3+1」方案，大學讀3年，最後1年校外帶薪實習，讓學生不僅可以實務增能、實習表現優秀者直接被公司留用為正職，實習期間還可以領公司提供每月至少1萬元獎助金，深受學生、家長和業界的肯定。
製劑系系主任王澤川指出，實習暨就業博覽會參加對象以大三生為主，邀請各大藥廠到校設攤面試學生，學生也可以依據個人選擇面試的藥廠，經雙方媒合後，大四全年實習，實習期間各藥廠每月均提供獎助金給實習學生獎助工作表現。此項實習暨就業博覽會今年已是第4屆，平均每屆畢業生高達近半數因表現優秀被公司直接留用為正職，成果斐然。
(中時)
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