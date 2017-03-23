用等待的時間來看書　同安國小推閱讀教育大成功

同安國小長期推廣閱讀教育，在四處可見書櫃的校園，也可見利用等候時間在閱讀的小朋友。(謝佳潾攝)

同安國小在獲得天下雜誌教育基金會的贊助下，免費獲百本圖書及54台平板電腦，學生除有實體圖書閱讀外，更能透過網路平台學習及分享。(謝佳潾攝)

同安國小長期推廣閱讀教育，除3年前展開晨讀運動外，戶外活動時更是讀物不離身。(同安國小提供)

同安國小長期推廣閱讀教育，且是聽說讀寫通通來，除讓學生把聯絡簿當日記本寫外，3年前還展開晨讀運動，戶外教學時更是讀物不離身，而在培養看書習慣的同時，學校也會透過網路平台發表學生的閱讀心得，讓大家的優點被看見。

同安國小校長蔡信東說，多年前學校在發展機器人教育時，發現小朋友竟然連圖都看不太懂，觀察後發現這是心靜不下來所致，而訓練靜心的最好方式莫過於閱讀，因此在原有的閱讀推廣下再下功夫，要將閱讀這件事從學校推廣到家庭甚至社區。

3年前同安國小開始晨讀運動，但卻遇上學生遲到、班級圖書不足等問題，但經與家長溝通、且獲得天下雜誌教育基金會的贊助下，不僅遲到問題有所解決，學校更是每學期免費獲100本圖書供應及54台平板電腦，除讓學生有實體圖書外，更能透過網路平台學習及分享。

「要讓學生習慣手中有本書。」蔡信東強調，當學生將等待的時間拿來看書時，就是閱讀習慣培養大成功，因此現在不論是帶學生到何處戶外教學，踢球也好、騎單車挑戰200公里也好，都會帶著書讓他們在空閒時閱讀，讓他們習慣手上有書的感覺。

同安國小的閱讀計畫，在經年累月下堪稱大成功，在四處可見書櫃的校園，也可見利用等候時間在閱讀的小朋友，這樣的計畫同時受到屏東縣政府肯定，獲得105年度國民中小學推動閱讀教育競賽特優學校。

(中時)