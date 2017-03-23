用等待的時間來看書 同安國小推閱讀教育大成功
同安國小長期推廣閱讀教育，且是聽說讀寫通通來，除讓學生把聯絡簿當日記本寫外，3年前還展開晨讀運動，戶外教學時更是讀物不離身，而在培養看書習慣的同時，學校也會透過網路平台發表學生的閱讀心得，讓大家的優點被看見。
同安國小校長蔡信東說，多年前學校在發展機器人教育時，發現小朋友竟然連圖都看不太懂，觀察後發現這是心靜不下來所致，而訓練靜心的最好方式莫過於閱讀，因此在原有的閱讀推廣下再下功夫，要將閱讀這件事從學校推廣到家庭甚至社區。
3年前同安國小開始晨讀運動，但卻遇上學生遲到、班級圖書不足等問題，但經與家長溝通、且獲得天下雜誌教育基金會的贊助下，不僅遲到問題有所解決，學校更是每學期免費獲100本圖書供應及54台平板電腦，除讓學生有實體圖書外，更能透過網路平台學習及分享。
「要讓學生習慣手中有本書。」蔡信東強調，當學生將等待的時間拿來看書時，就是閱讀習慣培養大成功，因此現在不論是帶學生到何處戶外教學，踢球也好、騎單車挑戰200公里也好，都會帶著書讓他們在空閒時閱讀，讓他們習慣手上有書的感覺。
同安國小的閱讀計畫，在經年累月下堪稱大成功，在四處可見書櫃的校園，也可見利用等候時間在閱讀的小朋友，這樣的計畫同時受到屏東縣政府肯定，獲得105年度國民中小學推動閱讀教育競賽特優學校。
(中時)
關鍵字：同安國小
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。