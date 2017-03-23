「SUNMAI」亞洲區原創精釀啤酒來了
金色三麥集團2016年成立新品牌「SUNMAI」，希望將高品質精釀啤酒推廣給台灣消費者，此次推出亞洲原創新品-春漾花草系啤酒，包括桂花釀啤酒、心之俳句啤酒與暹羅灣假期啤酒3款，啤酒口感清爽滿足消費者味蕾。
以日本為創作主題的「心之俳句」啤酒，在精釀啤酒中加入烘培蕎麥釀造，精釀啤酒特有麥芽香氣與蕎麥結合，日式風格濃郁，此款啤酒於2014年曾推出1公升包裝，獲得消費者熱烈回響。以南洋度假風為發想的「暹羅灣假期」啤酒，加入東南亞常見草本植物檸檬香茅製作，酒體顏色清亮、香氣明顯，瓶身標籤以泰國大象為設計元素，此大象圖騰為泰國皇室唯一海外授權使用、更顯尊爵。「心之俳句」啤酒與「暹羅灣假期」啤酒，即日起於SUNMAI Cube（A7）搶先販售。
新品「桂花釀」啤酒入口滑順，融合桂花清香與德式Opal啤酒花香料苦味，一次雙重滿足;桂花釀啤酒限量25000瓶，3月29日於全省全家便利商店同步販售，數量有限售完為止。
金色三麥集團-龍昇釀造副總經理凃宏慶表示，SUNMAI每4個月會推出6種口味啤酒，其中包含3種新口味，滿足不同消費者族群，今年將呼應「季節」主題，推出適合該季品飲的啤酒新品。
＊飲酒過量，有害健康
(中時)
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