「SUNMAI」亞洲區原創精釀啤酒來了

金色三麥集團-龍昇釀造副總經理凃宏慶於現場介紹3款季節限定啤酒。（徐力剛攝）

新品「暹羅灣假期」啤酒，帶有濃厚東南亞風情，即日起於SUNMAI Cube（A7）搶先販售。（徐力剛攝）

加入新鮮桂花製作的「桂花釀」啤酒，入口桂花香氣直衝腦門，後勁有淡淡麥香。（徐力剛攝）

SUNMAI推出季節限定新品，由左至右分別為「心之俳句」啤酒、「暹羅灣假期」啤酒與「桂花釀」啤酒。（徐力剛攝）

SUNMAI推出期間限定「春漾花草系啤酒」，現場洋溢暖暖春天氛圍。（徐力剛攝）

金色三麥集團2016年成立新品牌「SUNMAI」，希望將高品質精釀啤酒推廣給台灣消費者，此次推出亞洲原創新品-春漾花草系啤酒，包括桂花釀啤酒、心之俳句啤酒與暹羅灣假期啤酒3款，啤酒口感清爽滿足消費者味蕾。

以日本為創作主題的「心之俳句」啤酒，在精釀啤酒中加入烘培蕎麥釀造，精釀啤酒特有麥芽香氣與蕎麥結合，日式風格濃郁，此款啤酒於2014年曾推出1公升包裝，獲得消費者熱烈回響。以南洋度假風為發想的「暹羅灣假期」啤酒，加入東南亞常見草本植物檸檬香茅製作，酒體顏色清亮、香氣明顯，瓶身標籤以泰國大象為設計元素，此大象圖騰為泰國皇室唯一海外授權使用、更顯尊爵。「心之俳句」啤酒與「暹羅灣假期」啤酒，即日起於SUNMAI Cube（A7）搶先販售。

新品「桂花釀」啤酒入口滑順，融合桂花清香與德式Opal啤酒花香料苦味，一次雙重滿足;桂花釀啤酒限量25000瓶，3月29日於全省全家便利商店同步販售，數量有限售完為止。

金色三麥集團-龍昇釀造副總經理凃宏慶表示，SUNMAI每4個月會推出6種口味啤酒，其中包含3種新口味，滿足不同消費者族群，今年將呼應「季節」主題，推出適合該季品飲的啤酒新品。

＊飲酒過量，有害健康

(中時)