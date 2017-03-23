前瞻基礎建設計畫 高捷黃線有譜

我要評比

高雄市政府統計在中央宣布要推動前瞻基礎建設計畫中，爭取到新台幣1800億元，包括捷運黃線及路竹延伸線等，還有55億元發展風力發電、10億元打造「FunTech體感科技園區」。

中央在1991年核定兩條捷運至今，高雄市仍只有紅、橘兩線，爭取捷運紅線路竹延伸線數年之久，獲得核定並匡列經費，還有打造黃線路網。

市府指出，在前瞻計畫中，已將黃線納入；黃線及路竹延伸線共1758億元，綠能建設含興達港建設「高雄海洋科技產業專區」投入55億發展風力發電；數位建設也將投資10億在亞洲新灣區建立「Fun Tech體感科技園區」。

捷運黃線從高雄市亞洲新灣區循民族路、建工路、澄清路到長庚醫院，另外也要從五甲二路經高市議會在本館路銜接到長庚醫院，路網長21.2公里，至於路竹延伸線長為13.2公里。

市府捷運局說，黃線路網可行性評估計畫將於近日送交通部審查，如果完成可行性評估，下階段進入綜合規劃及環評。1060323

(中央社)