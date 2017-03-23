倫敦恐攻事件 台灣人安全無傷亡

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英國國會大廈外昨天發生恐怖攻擊事件，中華民國駐英代表處今天表示，經證實，事件中並無台灣人傷亡。

事件發生後，駐英代表處透過各管道了解確認是否有國人遇害或受傷。

駐處今天上午表示，大都會警察局外交團及國會保護小組警官，已電郵向駐處證實確認，這次恐攻事件中並無台灣人傷亡。1060323

(中央社)